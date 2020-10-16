В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. Число жертв COVID-19 в республике возросло до 96 человек, сообщили в Минздраве РТ.

Так, скончалась 67-летняя жительница Казани, которая была госпитализирована с внебольничной пневмонией. Ее состояние осложнялось из-за обострения хронических заболеваний. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Еще умер 75-летний житель Набережных Челнов, он был доставлен в больницу с внебольничной вирусной пневмонией. Наличие коронавируса подтвердилось в результате лабораторного исследования.

Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердились 39 новых случаев коронавируса. На 16 октября в Татарстане зафиксирован 7 731 случай COVID-19.