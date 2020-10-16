Препарат от коронавируса «Фавипиравир» станет в два раза доступнее для россиян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала снижение предельной отпускной цены на препарат от коронавируса «Фавипиравир» более чем на 50%. После его регистрации стоимость упаковки 50 таблеток в регионах составит 5,5 тыс. рублей включая НДС без учета региональных надбавок.

«На момент рассмотрения заявок производителей на включение «Фавипиравира» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов лекарства с этим международным непатентованным наименованием обращались на территории Индии и Китая, в том числе оригинальный препарат «Авиган», цена на который составляет 100 рублей за таблетку», — сообщается на сайте ФАС.

Фото: Маргарита Головатенко

В Москве максимальная стоимость «Фавипиравира» в рознице может составить 6 875 рублей включая НДС. На данный момент цены на препарат в аптеках варьируются от 11 320 рублей до 16 306 рублей.

Распоряжением правительства РФ от 12 октября «Фавипиравир» включен в в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В медучреждениях и аптеках Татарстана жители могут приобрести препараты против коронавируса — «Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир».

