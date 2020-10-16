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Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Татарстане вновь достиг 0,5%

12:31, 16.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Татарстане вновь достиг 0,5%
Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан вновь вошел в число субъектов с наименьшим темпом прироста COVID-19. Республика заняла третье место с показателем 0,5%.

Наименьший темп прироста заболеваний коронавирусом — 0,2% — зарегистрирован в Чечне. В Чувашии этот показатель равен 0,4%, — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru

По данным на 13 октября, темп прироста коронавируса в Татарстане составлял 0,4%. До этого показатель в 0,5% был зафиксирован оперштабом 11 октября.

За последние сутки в Татарстане выявлено 39 новых случаев коронавируса. Это на один больше, чем вчера.

Общество Татарстан
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