Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Татарстане вновь достиг 0,5%

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан вновь вошел в число субъектов с наименьшим темпом прироста COVID-19. Республика заняла третье место с показателем 0,5%.

Наименьший темп прироста заболеваний коронавирусом — 0,2% — зарегистрирован в Чечне. В Чувашии этот показатель равен 0,4%, — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru

По данным на 13 октября, темп прироста коронавируса в Татарстане составлял 0,4%. До этого показатель в 0,5% был зафиксирован оперштабом 11 октября.

За последние сутки в Татарстане выявлено 39 новых случаев коронавируса. Это на один больше, чем вчера.

