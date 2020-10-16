Производство третьей вакцины от коронавируса в России может начаться в следующем году

Производство третьей вакцины от коронавируса в России могут запустить в следующем году. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Впрочем, для этого до конца 2020 года производственники должны получить возможность подключиться к производству.

«То есть коллеги должны пройти все регуляторные процедуры: имеется в виду клиника, после этого мы уже запустим производство», — пояснил Мантуров ТАСС.



Ранее сообщалось, что Минздрав РФ планирует вакцинировать врачей, работающих в красной зоне, до конца года.

