В Кремле отметили печальную динамику коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

В Кремле отметили, что, несмотря на печальную динамику распространения коронавируса, ситуация в стране находится под контролем.

«Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, в Кремле видят, что коронавирус распространяется быстро, и обеспокоены этим. Песков обратил внимание, что власти делают все, чтобы в регионах не было проблем с коечным фондом: «Принимаются меры, чтобы зарезервировать какое-то количество мест».

Напомним, что за последние сутки в России зафиксировали новый рекорд заболевших коронавирусом — 15 150 новых случаев. Общее число выявленных случаев за весь период пандемии в стране достигло 1 369 313.

