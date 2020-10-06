Главное к утру: Год родных языков в Татарстане, полеты в Лондон из Казани и обращение к Путину
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 6 октября:
- В Татарстане 2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства. Кабмину РТ поручается в течение месяца образовать и утвердить состав оргкомитета по проведению в Татарстане Года родных языков. В течение трех месяцев следует разработать и утвердить план основных мероприятий.
- Казанский художник Рустам QBic нарисовал мурал Fathers & Sons на одном из домов Самары.
- Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и понять, почему он оказывает поддержку главе республики Александру Лукашенко.
- Бизнесмен и сооснователь бизнес-школы «Сколково» Рубен Варданян записал видеообращение, в котором попросил президента России Владимира Путина вмешаться в карабахский конфликт.
- Росавиация провела первое с начала пандемии коронавируса заседание комиссии, распределяющей допуски к полетам за границу. AZUR air сможет выполнять рейсы из Казани в Лондон.
- В мэрии Казани рассказали, какие центральные улицы перекроют во время Казанского марафона.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым