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Сооснователь бизнес-школы «Сколково» попросил Путина помочь Еревану в карабахском конфликте

20:36, 05.10.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе 1
Сооснователь бизнес-школы «Сколково» попросил Путина помочь Еревану в карабахском конфликте
Фото: wikimedia.org Yerevantsi

Бизнесмен и сооснователь бизнес-школы «Сколково» Рубен Варданян записал видеообращение, в котором попросил президента России Владимира Путина вмешаться в карабахский конфликт.

«Я хочу, чтобы вы понимали, что поддержка сегодня не менее важна, чем тогда, когда вы поддерживали нас в 1988 году. И сегодня стоит перед Россией выбор — не просто поддержки христианского народа, а поддержки того, что люди имеют право жить на своей земле, люди имеют право чувствовать, что они могут мирно жить и сосуществовать с соседями».

Сегодня Иран представил план по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению Министерства иностранных дел республики, спор Армении и Азербайджана не решить военным путем. В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова прекратить огонь, если Ереван представит «временную повестку вывода войск с оккупированных территорий».

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:06
    скоро дату будут устанавливать,день исламизации Руси.
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