В мэрии Казани рассказали, какие центральные улицы перекроют во время Казанского марафона

В воскресенье, 11 октября, в Казани пройдет беговой марафон.

Соревнования начнутся на Центральном стадионе в 7:00. Взрослым предлагается пробежать на выбор 3, 10 км, полумарафонскую и марафонскую дистанции. Юные атлеты смогут принять участие в детских забегах.

realnoevremya.ru

На время проведения забега в центре города ограничат движение. «Реальное время» приводит полный список улиц, по которым нельзя будет проехать во время забега:

улица Ташаяк будет перекрыта на протяжении всего дня.

С 6:00 до 16:15 движение будет приостановлено на Кремлевской набережной, площади Тысячелетия, Кремлевской дамбе, а также на ул.Батурина, ул.Профсоюзной (от ул.Чернышевского до ул.Право-Булачная) и на ул.Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул.Сибгата Хакима).

С 6:30 до 11:30 перекроют улицу Декабристов (от ул.Сибгата Хакима до ул.Чистопольская), пр.Ибрагимова — с 6.15 до 10.30.

С 6:15 до 16:15 на ул.Право-Булачная движение будет приостановлено от ул.Мусы Джалиля до ул.Ташаяк.

С 7:00 до 11:30 нельзя будет проехать на участке от ул.Пушкина до ул.Мусы Джалиля.

Полностью ограничат движение на ул.Лево-Булачная: от ул.Ташаяк до ул.Тази Гиззата с 7.15 до 16.15, от ул.Тази Гиззата до ул.Татарстан — с 7.15 до 11.00.

С 7.30 до 11.00 нельзя будет проехать по ул.Салимжанова.

С 7.45 до 11.00 для проезда транспорта закроют ул.Петербургская и ул.Айдинова.

С 7.30 до 12.30 нельзя будет проехать на ул.Сибгата Хакима от ул.Декабристов до пр.Ф.Амирхана.

С 8.00 до 12.45 — от пр. Фатыха Амирхана до ул.Чистопольская.

Дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена» закроют с 8.05 до 12.45.

С 8.15 до 12.45 перекроют пр.Ф.Амирхана от С.Хакима до моста «Миллениум».

С 8:15 до 12:45 также будет закрыт мост «Миллениум».

С 8.15 до 16.00 будет закрыта для проезда ул.Подлужная, передает пресс-служба мэрии Казани.

В субботу, 10 октября, в Казани пройдет «Кросс нации». Забег пройдет на территории «Ак Барс арены».

