AZUR air получила право летать из Казани в Лондон

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Росавиация провела первое с начала пандемии коронавируса заседание комиссии, распределяющей допуски к полетам за границу. AZUR air сможет выполнять рейсы из Казани в Лондон.

Также перевозчик получил право летать в британскую столицу из Перми, Уфы, Самары, Новосибирска и Ростова-на-Дону, следует из материалов ведомства.

Эта же авиакомпания получила допуск к полетам в Каир из Казани, Уфы Самары и ряда других городов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

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