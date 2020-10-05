AZUR air получила право летать из Казани в Лондон
Росавиация провела первое с начала пандемии коронавируса заседание комиссии, распределяющей допуски к полетам за границу. AZUR air сможет выполнять рейсы из Казани в Лондон.
Также перевозчик получил право летать в британскую столицу из Перми, Уфы, Самары, Новосибирска и Ростова-на-Дону, следует из материалов ведомства.
Эта же авиакомпания получила допуск к полетам в Каир из Казани, Уфы Самары и ряда других городов.
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Авиакомпания «Россия» забрала допуск из Санкт-Петербурга в Минск. «ЮТэйр» получила допуск к полетам из Москвы на Занзибар, Nordwind — из Калининграда и Петербурга в Стамбул.БизнесТранспорт Татарстан
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