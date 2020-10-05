В Татарстане 2021 год официально объявлен Годом родных языков и народного единства

В Татарстане 2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Кабмину РТ поручается в течение месяца образовать и утвердить состав оргкомитета по проведению в Татарстане Года родных языков. В течение трех месяцев следует разработать и утвердить план основных мероприятий.

realnoevremya.ru

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил объявить следующий год Годом сохранения родных языков и народного единства во время своего послания Госсовету республики. «Мы должны создавать условия для сохранения языков и культур всех народов, проживающих в республике», — сказал тогда он.



2020 год объявлен в Татарстане Годом столетия ТАССР.

