Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и понять, почему он поддерживает главу республики Александра Лукашенко.

Сегодня Тихановская встретилась с представителями белорусской диаспоры в Берлине, они поговорили «о роли женщин в новой Белоруссии, смелости и креативности белорусов, которые раскрылись во время массовых акций».

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В ходе встречи у политика спросили, с кем она хотела бы встретиться: «С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», приводит слова Тихановской ее пресс-служба в Telegram.

На вопрос, с кем Тихановская хочет увидеться не как политик, она ответила, что со своим супругом Сергеем Тихановским, который находится в СИЗО в Белоруссии по обвинению в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

Ранее в Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, а Владимир Путин заявлял, что белорусы сами и без давления извне должны разобраться с ситуацией внутри страны.



В конце сентября президент России отмечал беспрецедентное внешнее давление на Белоруссию и заявлял, что отношения Москвы и Минска остаются братскими и союзническими и не подвержены конъюнктуре.

