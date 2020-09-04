Итоги дня: глава МЧС России оценил набережную Кабана, блогеры идут в наблюдатели, Игры стран СНГ перенесли
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 сентября.
- Сегодня Казань посетил глава МЧС России генерал-полковник Евгений Зиничев. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он посетил заводы КАМАЗ и КВЗ, а затем они вместе прогулялись по Казанскому кремлю и набережной озера Кабан. Также Минниханов вручил главе МЧС России Евгению Зиничеву медаль «100 лет образования ТАССР».
- Министр энергетики Александр Новак в ходе форума GMIS2020 заявил, что считает, средняя цена на нефть в 2021 году составит 50—55 долларов за баррель. При этом глава Минэнерго допустил, что стоимость нефти в следующем году может составить 65 долларов.
- Проведение Игр стран СНГ в Казани перенесли на 2021 год. Решение о переносе на следующий год принято на совещании с главой государства. Наиболее вероятной датой проведения является июль-август 2021 года.
- Председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева пригласила сотню татарстанских блогеров стать мобильными наблюдателями на выборах президента РТ и депутатов местных советов.
- Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса российской вакциной. Также прививку сделал мэр Москвы Сергей Собянин.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов написал статью о ключевых элементах идеологии республики. Он подчеркнул, что главную силу региона видит в сосуществовании и взаимоуважении разных народов.
- Власти Татарстана отказались от идеи создания футбольной академии под кураторством Курбана Бердыева. Поэтому построенные под академию манежи будут переданы муниципальным спортшколам в Набережных Челнах, Нижнекамске и Казани.
- Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал, как ему пришла идея создать в республике сеть полилингвальных образовательных комплексов.
- На Кремлевской (Ленинской) дамбе в Казани могут появиться велосипедные дорожки. По словам председателя Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, установка дорожек будет возможна только после согласия ЮНЕСКО, так как это исторический центр города и он является стратегическим участком.
- На «искусственный интеллект» для транспортной системы Казани направят 100 миллионов. Система позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дорогах, а также оперативно ею управлять. Она включит в себя механизмы визуализации обстановки на дорогах, а также, как сказано в документах тендера, будет иметь возможность «поддержки принятия решения».
- Фонд Республики Татарстан по защите прав дольщиков получил разрешение на достройку проблемного многоквартирного дома на Достоевского, 57. Как сообщили в фонде, процедура передачи прав и обязанностей застройщика ООО «Фирма «Свей» полностью завершилась.
- В Заинске мужчина нанес бывшей супруге удары отверткой прямо в магазине. Он был разъярен тем, что она заявила об изнасиловании. Мужчина объявлен в розыск, женщина находится в больнице, угрозы ее жизни нет.
- Следком России предъявил обвинение арестованному за убийство Евгения Деданина гражданину иностранного государства Араику Мирзояну.
- В Казани начали рассматривать иск челнинского бизнесмена на 1 млн рублей к МВД. Он требует 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконные действия сотрудников полиции в августе 2016-го в ходе «налета» на адвокатский офис в Набережных Челнах.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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