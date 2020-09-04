Напавший в Заинске на бывшую супругу мужчина объявлен в розыск

Мужчина, который сегодня в магазине напал на бывшую супругу с отверткой, объявлен в розыск. Правоохранители объявили план «Перехват».

Женщина находится в больнице, в реанимации. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Тяжесть нанесенного вреда пока устанавливается.

Напомним, что сегодня в Заинске в магазине «Бристоль» мужчина нанес бывшей супруге не менее 12 ударов отверткой. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с избиением и угрозой убийством потерпевшей.

