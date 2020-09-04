Академии футбола под кураторством Бердыева в Татарстане не будет

Власти Татарстана отказались от идеи создания футбольной академии под кураторством Курбана Бердыева. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Идеологом этого проекта был Курбан Бекиевич. С его помощью мы убедились, что надо создавать академию под кураторством Бердыева. Но сегодня это уже история.

У «Рубина» есть своя академия, которая уже встроена в систему подготовки резерва клуба. Поэтому построенные под академию манежи мы передадим муниципальным спортшколам в Набережных Челнах, Нижнекамске и Казани. Никакой централизации у них не будет. Эти объекты будут открыты для всех, как для школы, так и для населения», — сказал Леонов.

Напомним, в июне прошлого года президент Рустам Минниханов предложил Бердыеву организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в городах РТ. Под этот проект планировалось построить пять легких тренировочных манежей в четырех городах Татарстана: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.