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Академии футбола под кураторством Бердыева в Татарстане не будет

15:31, 04.09.2020
Академии футбола под кураторством Бердыева в Татарстане не будет
Фото: rubin-kazan.ru

Власти Татарстана отказались от идеи создания футбольной академии под кураторством Курбана Бердыева. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Идеологом этого проекта был Курбан Бекиевич. С его помощью мы убедились, что надо создавать академию под кураторством Бердыева. Но сегодня это уже история.

У «Рубина» есть своя академия, которая уже встроена в систему подготовки резерва клуба. Поэтому построенные под академию манежи мы передадим муниципальным спортшколам в Набережных Челнах, Нижнекамске и Казани. Никакой централизации у них не будет. Эти объекты будут открыты для всех, как для школы, так и для населения», — сказал Леонов.

Напомним, в июне прошлого года президент Рустам Минниханов предложил Бердыеву организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в городах РТ. Под этот проект планировалось построить пять легких тренировочных манежей в четырех городах Татарстана: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

СпортФутбол Татарстан
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