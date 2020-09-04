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На Ленинской дамбе в Казани хотят обустроить велодорожки

12:05, 04.09.2020 1
На Ленинской дамбе в Казани хотят обустроить велодорожки
Фото: Олег Тихонов

На Кремлевской (Ленинской) дамбе в Казани могут появиться велосипедные дорожки. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин:

«Сегодня пешеходные и велосипедные потоки очень тесто соприкасаются, и возникают конфликты. Мы сегодня даем возможность расширить горизонты в этом направлении».

По его словам, установка дорожек будет возможна только после согласия ЮНЕСКО, так как это исторический центр города и он является стратегическим участком.

Ранее казанским блогерам и журналистам представили схему велодорожек. Их длина будет составлять 75 км. Например, один из веломаршрутов разработан из центра города, от КФУ, до Деревни Универсиады.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:25
    хотят согласовать в ЮНЭСКО - судя по тексту, а не построить... согласия пока нет из Брюсселя... и только после согласия Москвы и Брюсселя - Гушин разрешит Исполкому проектировать велодорожки - все круто... это большая работа Международного уровня с ЮНЭСКО... там же рассмотрят и согласуют, и только потом...
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