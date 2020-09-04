На Ленинской дамбе в Казани хотят обустроить велодорожки

Фото: Олег Тихонов

На Кремлевской (Ленинской) дамбе в Казани могут появиться велосипедные дорожки. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин:

«Сегодня пешеходные и велосипедные потоки очень тесто соприкасаются, и возникают конфликты. Мы сегодня даем возможность расширить горизонты в этом направлении».

По его словам, установка дорожек будет возможна только после согласия ЮНЕСКО, так как это исторический центр города и он является стратегическим участком.

Ранее казанским блогерам и журналистам представили схему велодорожек. Их длина будет составлять 75 км. Например, один из веломаршрутов разработан из центра города, от КФУ, до Деревни Универсиады.