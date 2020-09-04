В Татарстане мужчина напал с ножом на бывшую супругу — видео

Сегодня в Заинске около 13 часов мужчина напал на бывшую супругу с ножом. Камера видеонаблюдения зафиксировала не менее 12 ударов ножом.

Все произошло в магазине «Бристоль». На кадрах видно, что женщина стояла у кассы. В какой-то момент в магазин вошел мужчина, уже на входе доставая из внутреннего кармана куртки нож. Затем он начал наносить женщине удары один за другим. Стоящие рядом свидетели сначала пытались остановить безумца, но затем бросились врассыпную.

Как сообщили в прокуратуре республики, потерпевшая осталась жива, она находится в больнице. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве рассказали, что нападавший является бывшим супругом потерпевшей. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с избиением и угрозой убийством потерпевшей.



Ранее в Менделеевске мужчина зарезал бывшую супругу и двух ее детей.