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Следком России предъявил обвинение арестованному за убийство Евгения Деданина

17:03, 04.09.2020 Сюжет:  Дело Деданина
Следком России предъявил обвинение арестованному за убийство Евгения Деданина
Фото: «Реальное время»

Сегодня Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение в умышленном убийстве гражданину иностранного государства Араику Мирзояну. Его жертвой силовики считают бугульминского предпринимателя Евгения Деданина.

По данным следствия, 1 сентября 2020 года Араик Мирзоян на территории оптовой базы в Бугульме причинил предпринимателю огнестрельные ранения, от которых позже он скончался в больнице. Нападавший был задержан по горячим следам.

Мотив преступления в официальном релизе СКР не фигурирует. Ранее сам Мирзоян заявил на допросе — хотел отомстить за друзей.

Накануне Бугульма прощалась с Деданиным, а в это время суд вынес решение об аресте стрелка.

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