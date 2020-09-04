Следком России предъявил обвинение арестованному за убийство Евгения Деданина
Сегодня Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение в умышленном убийстве гражданину иностранного государства Араику Мирзояну. Его жертвой силовики считают бугульминского предпринимателя Евгения Деданина.
По данным следствия, 1 сентября 2020 года Араик Мирзоян на территории оптовой базы в Бугульме причинил предпринимателю огнестрельные ранения, от которых позже он скончался в больнице. Нападавший был задержан по горячим следам.
Мотив преступления в официальном релизе СКР не фигурирует. Ранее сам Мирзоян заявил на допросе — хотел отомстить за друзей.
Накануне Бугульма прощалась с Деданиным, а в это время суд вынес решение об аресте стрелка.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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