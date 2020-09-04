Жизни пострадавшей в Заинске женщины ничего не угрожает — Минздрав Татарстана

44-летняя женщина, на которую сегодня в Заинске напал бывший супруг, находится в стационаре. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.

Врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильное. В Минздраве рассказали, что угрозы жизни женщины нет, она госпитализирована в стационар.



Женщина получила множественные колотые раны головы, задней поверхности шеи, спины, однако проникающих ран нет. Внутренние органы и магистральные сосуды не повреждены. Врачи выполнили первичную хирургическую обработку ран, гемостаз.

Напомним, что сегодня в магазине города Заинска 47-летний мужчина нанес бывшей супруге не менее 12 ударов отверткой. Ранее его уже привлекали к ответственности за избиения и угрозу жизни пострадавшей. Правоохранители объявили мужчину в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».