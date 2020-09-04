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Новак: цена на нефть в 2021 году составит 50—55 долларов за баррель

15:36, 04.09.2020
Новак: цена на нефть в 2021 году составит 50—55 долларов за баррель
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня министр энергетики Александр Новак в ходе форума GMIS2020 заявил, что считает, средняя цена на нефть в 2021 году составит 50—55 долларов за баррель. Об этом сообщается в Twitter Минэнерго.

При этом глава Минэнерго допустил, что стоимость нефти в следующем году может составить 65 долларов.

Ранее Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в России по итогам 2020 года на 10% по сравнению с показателем прошлого года.

ПромышленностьНефть
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