Новак: цена на нефть в 2021 году составит 50—55 долларов за баррель

Сегодня министр энергетики Александр Новак в ходе форума GMIS2020 заявил, что считает, средняя цена на нефть в 2021 году составит 50—55 долларов за баррель. Об этом сообщается в Twitter Минэнерго.

#GMISummit #Новак

Александр Новак: Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021г может быть $65. Но мои прогнозы — средняя цена нефти будет $50-55 за баррель. Но нас может ждать волатильность в целом. pic.twitter.com/s2gfkxDLCs — Министерство энергетики РФ (@MinenergoGov) September 4, 2020

При этом глава Минэнерго допустил, что стоимость нефти в следующем году может составить 65 долларов.

Ранее Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в России по итогам 2020 года на 10% по сравнению с показателем прошлого года.

