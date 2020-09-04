Игры стран СНГ в Казани перенесли на 2021 год
Проведение Игр стран СНГ в Казани перенесли на 2021 год. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.
По словам функционера, решение о переносе на следующий год принято на совещании с главой государства.
Наиболее вероятной датой проведения является июль-август 2021 года.
Изначально они должны были пройти в Татарстане с 20 по 27 августа. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса даты были сдвинуты. Предполагалось, что игры пройдут с 4 по 11 сентября, а чуть позже мероприятие перенесли на октябрь.СпортОбщество Татарстан
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