Игры стран СНГ в Казани перенесли на 2021 год

Проведение Игр стран СНГ в Казани перенесли на 2021 год. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

По словам функционера, решение о переносе на следующий год принято на совещании с главой государства.

Наиболее вероятной датой проведения является июль-август 2021 года.

Изначально они должны были пройти в Татарстане с 20 по 27 августа. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса даты были сдвинуты. Предполагалось, что игры пройдут с 4 по 11 сентября, а чуть позже мероприятие перенесли на октябрь.