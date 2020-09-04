В Казани рассмотрят иск челнинского бизнесмена на 1 млн рублей к МВД

Фото: "Реальное время" (архив)

Сегодня в Ново-Савиновском райсуде Казани стартует процесс по иску владельца челнинского РК «Мираж» Сергея Федосова к МВД Российской Федерации. Он требует 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконные действия сотрудников полиции в августе 2016-го в ходе «налета» на адвокатский офис в Набережных Челнах.



Интересы истца в процессе будет представлять адвокат, сотрудничающий с «Зоной Права», сообщили «Реальному времени» в правозащитной организации.

Напомним, «оперативные действия» двух сотрудников межрайонного отдела БОП МВД Татарстана в здании Набережночелнинской коллегии адвокатов в августе 2016-го Верховный суд Татарстана в июне 2018-м расценил как превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств к не оказывавшим никакого сопротивления адвокатам и их клиентам. В числе тех, кого тогда в наручниках положили на пол и нанесли несколько ударов, был и бизнесмен Федосов.

Ильгама Сафина и Тимура Гарифуллина тогда приговорили к 6 годам и 5 годам лишения свободы условно соответственно с лишением званий «майор полиции». Виновными их признали только по эпизоду с адвокатской конторой, по другим оправдали.

Впрочем, ранее потерпевшие клиенты этой конторы стали потерпевшими в деле челнинского бизнесмена Дамира Бибишева, а позже та же контора пострадала от попытки подрыва, так и не раскрытой до сих пор.