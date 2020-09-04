Минниханов вручил главе МЧС России Евгению Зиничеву медаль «100 лет образования ТАССР»

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главе МЧС России Евгению Зиничеву государственную награду РТ — медаль «100 лет образования ТАССР». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов и Зиничев также посетили Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Татарстану. В нем осуществляется управление силами при защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Основная цель рабочего визита министра МЧС России — проведение выездного координационного совещания о готовности органов управления, сил и средств Татарстана к действиям по предназначению, а также посещение некоторых промышленных предприятий республики.

Ранее Минниханов вручил орден Почета начальнику ГУ МЧС России по РТ Рафису Хабибуллину.

