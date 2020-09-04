Фонд Татарстана по защите дольщиков получил разрешение на достройку проблемного дома на Достоевского

Фото: Василя Ширшова

Фонд Республики Татарстан по защите прав дольщиков получил разрешение на достройку проблемного многоквартирного дома на Достоевского, 57.

Как сообщили в фонде, процедура передачи прав и обязанностей застройщика ООО «Фирма «Свей» полностью завершилась. Права на достройку объекта получил Фонд РТ по защите прав дольщиков. Распоряжение подписал первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

Завершить строительство планируется в I квартале 2021 года.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о возобновлении стройки на самом старом, с 18-летней историей, долгострое Казани.

