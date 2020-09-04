Фонд Татарстана по защите дольщиков получил разрешение на достройку проблемного дома на Достоевского
Фонд Республики Татарстан по защите прав дольщиков получил разрешение на достройку проблемного многоквартирного дома на Достоевского, 57.
Как сообщили в фонде, процедура передачи прав и обязанностей застройщика ООО «Фирма «Свей» полностью завершилась. Права на достройку объекта получил Фонд РТ по защите прав дольщиков. Распоряжение подписал первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.
Завершить строительство планируется в I квартале 2021 года.
Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о возобновлении стройки на самом старом, с 18-летней историей, долгострое Казани.
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