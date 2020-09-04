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Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса

14:54, 04.09.2020 2
Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса
Фото: mil.ru

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса российской вакциной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам Шойгу, первыми в российской армии РФ вакцину от коронавируса получат военные медики и командиры.

Ранее прививку от коронавируса сделал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

В Министерстве обороны РФ уже заявляли, что каких-либо побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев, на которых проходило испытание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, не обнаружено.

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:04
    А начальник его сделал?
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    Анонимно 15:14
    не начальник, а командир
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