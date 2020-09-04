Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса российской вакциной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам Шойгу, первыми в российской армии РФ вакцину от коронавируса получат военные медики и командиры.



Ранее прививку от коронавируса сделал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.



В Министерстве обороны РФ уже заявляли, что каких-либо побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев, на которых проходило испытание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, не обнаружено.