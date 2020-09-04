Минниханов и Зиничев посетили заводы КАМАЗ и КВЗ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и глава МЧС России генерал-полковник Евгений Зиничев посетили Казанский вертолетный завод (КВЗ) и КАМАЗ в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Гости в сопровождении гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского осмотрели вертолетную технику производства КВЗ, а также агрегатно-сборочное производство, где ознакомились с технологическими возможностями предприятия. Зиничеву также доложили о работе по изготовлению в интересах МЧС России вертолета Ми-8МТВ-1.

В Набережных Челнах Минниханову и Зиничеву продемонстрировали модели автомобилей КАМАЗ. В частности, были показаны технические возможности вездехода «КАМАЗ-Арктика» и выставка пожарно-спасательных автомобилей на шасси КАМАЗ.

Также президент Татарстана и глава МЧС России совершили тест-драйв на новом магистральном тягаче КАМАЗ-54901.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев на выездном координационном совещании в Казани положительно оценил деятельность ГУ МЧС России по Татарстану. Зиничев находится в республике с рабочим визитом.

