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Стали известны подробности резни в Заинске: супруга разозлило заявление об изнасиловании

16:57, 04.09.2020 1
Стали известны подробности резни в Заинске: супруга разозлило заявление об изнасиловании
Фото: realnoevremya.ru

Мужчина, который сегодня нанес бывшей супруге удары ножом прямо в магазине, был разъярен тем, что она заявила об изнасиловании. Об этом рассказали в Следственном комитете Татарстана.

По информации ведомства, сегодня, 4 сентября, женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании бывшим супругом. Мужчина следил за ней, и когда женщина покинула здание полиции и зашла в магазин, нанес ей множественные удары «неустановленным колющим предметом по различным частям тела».

По информации источника «Реального времени» в правоохранительных органах, в возбуждении уголовного дела женщине было отказано, однако после нападения постановление было отменено.

Сейчас следователи разбираются в деталях дела. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств. Мужчина объявлен в розыск. Женщина госпитализирована, угрозы ее жизни нет.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:31
    вот и не зря заявляла выходит.... неадекват
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