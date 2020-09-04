Стали известны подробности резни в Заинске: супруга разозлило заявление об изнасиловании

Мужчина, который сегодня нанес бывшей супруге удары ножом прямо в магазине, был разъярен тем, что она заявила об изнасиловании. Об этом рассказали в Следственном комитете Татарстана.

По информации ведомства, сегодня, 4 сентября, женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании бывшим супругом. Мужчина следил за ней, и когда женщина покинула здание полиции и зашла в магазин, нанес ей множественные удары «неустановленным колющим предметом по различным частям тела».

По информации источника «Реального времени» в правоохранительных органах, в возбуждении уголовного дела женщине было отказано, однако после нападения постановление было отменено.

Сейчас следователи разбираются в деталях дела. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств. Мужчина объявлен в розыск. Женщина госпитализирована, угрозы ее жизни нет.

