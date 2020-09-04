Минниханов и Зиничев посетили Казанский кремль и набережную озера Кабан

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и глава МЧС России генерал-полковник Евгений Зиничев посетили Казанский кремль и набережную озера Кабан. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов и Зиничев посетили смотровую площадку кремля и Губернаторский дворец, где глава МЧС России оставил на память запись в книге почетных гостей.

Затем Евгению Зиничеву провели экскурсию по обновленной набережной озера Кабан и рассказали об основных этапах благоустройства данного пространства.

Напомним, что глава МЧС России находится в Казани с рабочим визитом. Сегодня вместе с Миннихановым Зиничев посетил также заводы КАМАЗ и КВЗ.