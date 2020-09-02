Главное о коронавирусе на 2 сентября: почему отличаются результаты тестов, запрет шуток о пандемии в Британии

Тесты бывают разные



За последние сутки в Татарстане подтвердились 27 новых случаев коронавируса.

Всего 2 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 563 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 5 356 человек, в том числе 63 за минувшие сутки. Умерли 54 человека.

39 самолетов в аэропорту Казани прошли карантинный контроль Роспотребнадзора Татарстана.



Минздрав Татарстана будет тестировать медработников и учителей на антитела к коронавирусу.

В Роспотребнадзоре Татарстана напомнили, что будут делать с прилетевшими из-за границы туристами, которые в течение трех дней не предоставили результатов теста на коронавирус: за непрохождение теста и неразмещение результата на портале госуслуг предусмотрена административная ответственность и штраф для физических лиц от 15 до 40 тысяч рублей.

Фото Ильи Репина

Также в ведомстве рассказали, что разные тесты могут показать разные результаты тестирования на коронавирус: коммерческая клиника может дать положительный результат, а Центр гигиены и эпидемиологии — отрицательный. Это зависит от стадии развития заболевания.

За лето шесть тысяч казанских детей отдохнули в 11 лагерях. Как рассказали в мэрии города, в этих лагерях вводили особые меры безопасности: перед заездом дети представляли справки об отсутствии коронавируса и контакта с заболевшими. Тестирование проходили все сотрудники.

Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РТ Гузалия Фомичева рассказала, что в школах республики для учеников начальных классов разработали гибкие графики перемен.

Казанская певица Эльмира Калимуллина призналась в Instagram, что не скучает по школе и выступила за дистанционное обучение.

Россияне сокращают расходы

За последние сутки в России выявлено 4 952 новых случая коронавируса, выздоровели 5 464 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 005 000 человек, а выздоровевших — до 821 169 человек.

Зафиксировано 115 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 17 414 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 37,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 275 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210,7 тыс. человек.



Жириновский сделал прививку от коронавируса разработанной в России вакциной «Спутник V».

Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что система образования возвращается к привычной работе.

Путин назвал переход на «дистанционку» нецелесообразным и заявил, что дистанционное обучение не может заменить традиционное.

В Центре Гамалеи заявили, что тем, кто перенес коронавирус без симптомов или в легкой форме, все равно нужна прививка от коронавируса.

За первое полугодие 2020 года россияне рекордно сократили потребительские расходы — в среднем на 11,5 тыс. рублей. Такое сокращение является максимальным с 2006 года. Эксперты объясняют это желанием россиян накопить «подушку безопасности» на случай кризиса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на президентские выплаты медицинским и социальным работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией. На поддержку медработников направят почти 22 млрд рублей, более 321 млн рублей выплатят сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса.



Фото Максима Платонова

США не участвует

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 25 760 920 человек, 857 248 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 075 652). На второй строчке — Бразилия (3 950 931), на третьей — Индия (3 769 523). Россия на четвертом месте (997 072), на пятом — Перу (657 129).



Больше всего смертей зафиксировано в США (184 689). За ними следуют Бразилия (122 596), Индия (66 333), Мексика (4665 241), Великобритания (41 592).

США не будут участвовать в международных усилиях по разработке и распространению вакцины против COVID-19, поскольку эта инициатива связана со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир заявил, что США продолжит привлекать международных партнеров для победы над вирусом.

С 7 сентября Греция открывает границу для граждан России. Въезд разрешен до 500 человек в неделю.

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В Великобритании ввели новые правила поведения для школьников, которые запрещают шутить о пандемии коронавируса и умышленно и злонамеренно чихать и кашлять и специально с кем-либо контактировать.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы.

По мнению некоторых из ведущих американских экспертов в области общественного здравоохранения в США, стандартные тесты диагностируют заражение у множества людей, которые являются носителями относительно незначительного количества вируса. Таким образом, большинство людей, которые признаны COVID-положительными, могут быть безопасными для окружающих по причине отсутствия достаточного количества вирусных единиц для заражения другого человека.

Сборные из Швеции, Германии и США не смогут участвовать в чемпионате мира по хоккею с мячом, который должен пройти в октябре в Иркутске, из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации: они официально уведомили организаторов, что не приедут на турнир.

Маргарита Головатенко