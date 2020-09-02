Главное о коронавирусе на 2 сентября: почему отличаются результаты тестов, запрет шуток о пандемии в Британии
Тесты бывают разные
За последние сутки в Татарстане подтвердились 27 новых случаев коронавируса.
Всего 2 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 563 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 5 356 человек, в том числе 63 за минувшие сутки. Умерли 54 человека.
- 39 самолетов в аэропорту Казани прошли карантинный контроль Роспотребнадзора Татарстана.
- Минздрав Татарстана будет тестировать медработников и учителей на антитела к коронавирусу.
- В Роспотребнадзоре Татарстана напомнили, что будут делать с прилетевшими из-за границы туристами, которые в течение трех дней не предоставили результатов теста на коронавирус: за непрохождение теста и неразмещение результата на портале госуслуг предусмотрена административная ответственность и штраф для физических лиц от 15 до 40 тысяч рублей.
- Также в ведомстве рассказали, что разные тесты могут показать разные результаты тестирования на коронавирус: коммерческая клиника может дать положительный результат, а Центр гигиены и эпидемиологии — отрицательный. Это зависит от стадии развития заболевания.
- За лето шесть тысяч казанских детей отдохнули в 11 лагерях. Как рассказали в мэрии города, в этих лагерях вводили особые меры безопасности: перед заездом дети представляли справки об отсутствии коронавируса и контакта с заболевшими. Тестирование проходили все сотрудники.
- Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РТ Гузалия Фомичева рассказала, что в школах республики для учеников начальных классов разработали гибкие графики перемен.
- Казанская певица Эльмира Калимуллина призналась в Instagram, что не скучает по школе и выступила за дистанционное обучение.
Россияне сокращают расходы
За последние сутки в России выявлено 4 952 новых случая коронавируса, выздоровели 5 464 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 005 000 человек, а выздоровевших — до 821 169 человек.
Зафиксировано 115 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 17 414 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 37,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 275 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210,7 тыс. человек.
- Жириновский сделал прививку от коронавируса разработанной в России вакциной «Спутник V».
- Президент РФ Владимир Путин сообщил, что система образования возвращается к привычной работе.
- Путин назвал переход на «дистанционку» нецелесообразным и заявил, что дистанционное обучение не может заменить традиционное.
- В Центре Гамалеи заявили, что тем, кто перенес коронавирус без симптомов или в легкой форме, все равно нужна прививка от коронавируса.
- За первое полугодие 2020 года россияне рекордно сократили потребительские расходы — в среднем на 11,5 тыс. рублей. Такое сокращение является максимальным с 2006 года. Эксперты объясняют это желанием россиян накопить «подушку безопасности» на случай кризиса.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на президентские выплаты медицинским и социальным работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией. На поддержку медработников направят почти 22 млрд рублей, более 321 млн рублей выплатят сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса.
США не участвует
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 25 760 920 человек, 857 248 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 075 652). На второй строчке — Бразилия (3 950 931), на третьей — Индия (3 769 523). Россия на четвертом месте (997 072), на пятом — Перу (657 129).
Больше всего смертей зафиксировано в США (184 689). За ними следуют Бразилия (122 596), Индия (66 333), Мексика (4665 241), Великобритания (41 592).
- США не будут участвовать в международных усилиях по разработке и распространению вакцины против COVID-19, поскольку эта инициатива связана со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир заявил, что США продолжит привлекать международных партнеров для победы над вирусом.
- С 7 сентября Греция открывает границу для граждан России. Въезд разрешен до 500 человек в неделю.
- В Великобритании ввели новые правила поведения для школьников, которые запрещают шутить о пандемии коронавируса и умышленно и злонамеренно чихать и кашлять и специально с кем-либо контактировать.
- Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы.
- По мнению некоторых из ведущих американских экспертов в области общественного здравоохранения в США, стандартные тесты диагностируют заражение у множества людей, которые являются носителями относительно незначительного количества вируса. Таким образом, большинство людей, которые признаны COVID-положительными, могут быть безопасными для окружающих по причине отсутствия достаточного количества вирусных единиц для заражения другого человека.
- Сборные из Швеции, Германии и США не смогут участвовать в чемпионате мира по хоккею с мячом, который должен пройти в октябре в Иркутске, из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации: они официально уведомили организаторов, что не приедут на турнир.
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