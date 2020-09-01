В Татарстане для учеников начальных классов разработали гибкие графики перемен

Для того, чтобы все ученики начальных классов успевали поесть, в школах Татарстана разработали гибкие графики перемен, рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РТ Гузалия Фомичева.

Это связано с тем, что некоторые школы переполнены: «Мы разработали гибкие перемены, что они каждые 10–15 минут выходят и кушают», — передает «Татар-информ» ее слова.

Так, за одну перемену в столовую смогут посадить 200 детей, с учетом гибкого графика после первого урока пообедать смогут уже 400-600 детей.

Кроме того, в школьных столовых появились дополнительные места, потому что часть детей начала учиться во вторую смену. Норма 0,7 метра на одно посадочное место позволила установить больше столов и стульев для детей. В некоторых школах столовые расширили за счет дополнительных помещений, коридоров.

С 1 сентября в Татарстане обеспечат горячим питанием свыше 200 тысяч учеников младших классов. В Казани одноразовое горячее питание бесплатно будут получать 72 тысячи школьников.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Департамент продовольствия и социального питания Казани, который обслуживает образовательные учреждения в Казани и районах республики и оценил готовность к началу учебного года.

