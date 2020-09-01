Путин назвал переход на «дистанционку» нецелесообразным

Во время Всероссийского открытого урока президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционное обучение не может заменить традиционное. По этой причине нет планов по переводу российского образования в дистанционный формат.



«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению, нецелесообразно и ни к чему», — приводит ТАСС его слова.

Однако, по словам Путина, полученный опыт обучения в дистанционном формате все-таки необходимо задействовать.

Напомним, Путин сообщил о возвращении системы образования к привычной работе.

