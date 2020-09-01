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Путин назвал переход на «дистанционку» нецелесообразным

13:29, 01.09.2020
Путин назвал переход на «дистанционку» нецелесообразным
Фото: kremlin.ru

Во время Всероссийского открытого урока президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционное обучение не может заменить традиционное. По этой причине нет планов по переводу российского образования в дистанционный формат.

«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению, нецелесообразно и ни к чему», — приводит ТАСС его слова.

Однако, по словам Путина, полученный опыт обучения в дистанционном формате все-таки необходимо задействовать.

Напомним, Путин сообщил о возвращении системы образования к привычной работе.

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