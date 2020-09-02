Эльмира Калимуллина выступила за дистанционное обучение

Фото: @elmiramatur

Казанская певица Эльмира Калимуллина призналась, что не скучает по школе, и выступила за дистанционное обучение. Она написала в Instagram, что общалась с большим количеством детей, и многие школьники за «дистант».

«Кто-то мне рассказывал, что он «зато не опаздывает», кто-то, что все равны, а кто-то говорил, что «мама лучше объясняет», — рассказывает певица.

Артистка призналась, в школе никогда не чувствовала себя хорошо. Яркими для нее были только моменты выступлений.

«Когда я была маленькая, мама мне как-то сказала, что жизнь интересная штука, пройдет время, и ты даже можешь пройти мимо своего одноклассника и не поздороваться. Однажды так и произошло», — написала в заключение поста Калимуллина.