США не присоединятся к глобальной инициативе по разработке COVID-вакцины

США не будут участвовать в международных усилиях по разработке и распространению вакцины против COVID-19, поскольку эта инициатива связана со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщил Белый дом.

«Соединенные Штаты будут продолжать привлекать наших международных партнеров для обеспечения того, чтобы мы победили этот вирус, но мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая», — заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

«Президент не пожалеет средств, чтобы гарантировать, что любая новая вакцина соответствует собственному золотому стандарту Минздрава США по безопасности и эффективности, тщательно тестируется и спасает жизни», — добавил он.

Более 170 стран участвуют в инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) — COVAX, направленной на обеспечение глобального доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран.

Сейчас в США две вакцины производства Moderna и Pfizer/BioNTech проходят испытания третьей фазы. Как ожидается, еще две начнут испытания третьей фазы к середине сентября.

В июле администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс и Организацию Объединенных Наций о своем намерении официально выйти из состава ВОЗ. Решение вступит в силу 6 июля 2021 года.