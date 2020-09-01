Стало известно, что грозит тем, кто не предоставил результатов теста на коронавирус по прибытии в Татарстан

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что будут делать с теми, кто в течение трех дней не предоставил результатов теста на коронавирус, прилетев из-за границы.

За непрохождение теста и неразмещение результата на портале госуслуг предусмотрена административная ответственность, штраф для физических лиц от 15 до 40 тысяч рублей.

Сейчас на сайте уже есть около 4700 анкет с результатами. Еще 590 человек результаты пока не подгрузили. В их отношении работают Роспотребнадзор и полиция, уже оформили материалы на пять таких граждан, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Административные протоколы направлены в суд. В дальнейшем судья назначает санкции в отношении нарушителя.

Ранее вернувшиеся из Турции туристы рассказали, что к ним приходит полиция.

