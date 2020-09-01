За лето шесть тысяч детей отдохнули в 11 лагерях Татарстана

Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

В Татарстане за лето в детских лагерях отдохнули шесть тысяч детей. Летняя оздоровительная кампания официально завершена. Об этом говорится на сайте мэрии.

Смены стартовали 1 июля. В лагерях были приняты особые меры безопасности: перед заездом дети представляли справки от отсутствии коронавируса и отсутствии контакта с заболевшими. Также тестирование проходили все сотрудники.

Как сообщил Комитет по делам детей и молодежи, для детей были организованы виртуальные экскурсии, мастер-классы, занятия по созданию мультфильмов, изучению языков, прикладному творчеству, спортивные тренировки и киношкола.

Ранее в детских лагерях Татарстана проходили внеплановые проверки.

