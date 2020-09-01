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39 самолетов в аэропорту Казани прошли карантинный контроль Роспотребнадзора Татарстана

14:12, 01.09.2020
39 самолетов в аэропорту Казани прошли карантинный контроль Роспотребнадзора Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

39 самолетов в аэропорту Казани прошли карантинный контроль Роспотребнадзора Татарстана. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Два проверенных самолета прибыли из Турции. 353 из 470 прилетевших на них сдали тесты на коронавирус в аэропорту.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что туристы могут сдать тест на коронавирус прямо в аэропорту.

Общество Татарстан
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