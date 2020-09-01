Минздрав Татарстана будет тестировать медработников и учителей на антитела к коронавирусу
Минздрав Татарстана напомнил, что будет тестировать медработников и учителей на антитела. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной санитарно-эпидемиологической ситуации в РТ.
Сейчас в республике не ведется статистика по заболеваемости учителей и сотрудников школ. Тем не менее Минздрав намерен протестировать медработников и учителей на антитела, несмотря на то, что заболеваний среди учителей не было зарегистрировано.
«Если будут появляться случаи заболевания, они будут детально разбираться», — добавил замминистра здравоохранения республики - начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков Владимир Жаворонков.
Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о специфике работы детских кружков.
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