Минздрав Татарстана будет тестировать медработников и учителей на антитела к коронавирусу

Минздрав Татарстана напомнил, что будет тестировать медработников и учителей на антитела. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной санитарно-эпидемиологической ситуации в РТ.

Сейчас в республике не ведется статистика по заболеваемости учителей и сотрудников школ. Тем не менее Минздрав намерен протестировать медработников и учителей на антитела, несмотря на то, что заболеваний среди учителей не было зарегистрировано.

«Если будут появляться случаи заболевания, они будут детально разбираться», — добавил замминистра здравоохранения республики - начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков Владимир Жаворонков.



Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о специфике работы детских кружков.

