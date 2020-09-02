Сборные Швеции, Германии и США отказались от участия на ЧМ по хоккею с мячом в России

Фото: Вячеслав Айкин / rusbandy.ru

Три национальные сборные отказались от участия на чемпионате мира по хоккею с мячом, который должен пройти в октябре в Иркутске.

Команды Швеции, Германии и США официально уведомили организаторов, что не приедут на турнир. Сборные из этих стран не смогут участвовать из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации.

Президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко заявил, что в связи с этим чемпионат мира в октябре может быть отменен.

Напомним, ранее мировое первенство было перенесено на осень из-за коронавируса.