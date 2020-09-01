Бессимптомно переболевшим коронавирусом все равно нужно делать прививку
В Центре Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи заявили, что тем, кто перенес коронавирус без симптомов или в легкой форме, все равно нужна прививка от коронавируса.
«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», — сказал директор Центра Александр Гинцбург.
По его словам, пока у ученых нет данных, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом.
Ранее Гинцбург заявил, что перед вакцинацией от коронавируса не нужно сдавать никакие анализы, в том числе тест на COVID-19 и антитела, поскольку это не касается пострегистрационных исследований.
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