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Путин: система образования возвращается к привычной работе

12:20, 01.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин: система образования возвращается к привычной работе
Фото: kremlin.ru

Сегодня президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками III потока программы развития кадрового управленческого резерва на телеконференции заявил о том, что система образования возвращается к привычной работе.

«Вся система образования в РФ возвращается к привычной работе после пандемии, но некоторые ограничения останутся, их надо соблюдать», — приводит слова президента «РИА Новости».

Напомним, в конце августа на совещании с правительством Путин поручил проработать возможность компенсаций для вузов потерь от сохранения ими стоимости обучения.

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