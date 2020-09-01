Путин: система образования возвращается к привычной работе

Сегодня президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками III потока программы развития кадрового управленческого резерва на телеконференции заявил о том, что система образования возвращается к привычной работе.



«Вся система образования в РФ возвращается к привычной работе после пандемии, но некоторые ограничения останутся, их надо соблюдать», — приводит слова президента «РИА Новости».

Напомним, в конце августа на совещании с правительством Путин поручил проработать возможность компенсаций для вузов потерь от сохранения ими стоимости обучения.

