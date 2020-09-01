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В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как разные тесты могут показать разные результаты

14:34, 01.09.2020
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как разные тесты могут показать разные результаты
Фото: mos.ru

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как разные тесты могут показать разные результаты тестирования на коронавирус. Почему коммерческая клиника может дать положительный результат, а Центр гигиены и эпидемиологии — отрицательный, объяснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Центр гигиены и эпидемиологии делает тесты количественным способом, возможно установить стадию развития, на которой находится вирус. У него может быть острая стадия, стадия затухания и стадия неактивности вируса. Поэтому ложноположительные результаты возможны. Через ЦГЭ такие результаты проходят, и на основании этого выдается окончательный результат», — пояснила спикер.

Ранее Роспотребнадзор организовал в казанском аэропорту тестирование прибывающих на коронавирус.

Общество Татарстан
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