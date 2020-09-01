Главное о коронавирусе на 1 сентября: «ковидный» День знаний и исследование популяционного иммунитета

Вакцина от гриппа может помочь при COVID-19

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 27 новых случаев коронавируса, из них один — завозной, остальные — контактные. Восемь человек госпитализированы, 19 пациентов получают лечение на дому.

В Казани зарегистрировано 14 случаев заражения, в Набережных Челнах — два. Всего на 1 сентября в Татарстане было зафиксировано 6 536 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 5 356 человек, в том числе 59 за минувшие сутки. За весь период умер 61 человек.

В Казани травматологический центр РКБ прекратил работу как временный инфекционный госпиталь.



Школы Татарстана получат бактерицидные излучатели из расчета по два аппарата на этаж, а также для актового зала и столовой.

Заведующий кафедрой детских инфекционных болезней КГМУ профессор Владимир Анохин заявил, что вакцина от гриппа может оказать положительное влияние при COVID-19.



В Татарстане из-за пандемии коронавируса продавцы цветов сократили объемы поставок перед 1 сентября на 30%.

В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что в ходе празднования 30 августа Дня республики не везде возможно было соблюсти дистанцию, но она была там, где люди были нацелены на это.

В Татарстане утвердили затраты на проведение противоэпидемических мероприятий на одного человека: на 2021 год — 16,5 рубля, на 2022 год — 17,16 рубля, на 2023 год — 17,85 рубля.

Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков заявил, что сроки поставки в Татарстан вакцины от коронавируса «Спутник V» не сообщались.



В республиканском Роспотребнадзоре сообщили, что ограничений для учреждений допобразования нет, но из-за ситуации с коронавирусом им придется соблюдать ряд требований.

Вакцинация от коронавируса не за горами

За последние сутки в России выявлено 4 729 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 318 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 000 048 человек, а выздоровевших — до 815 705 человек.



Зафиксировано 123 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 17 299 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 36,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 204 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211,2 тыс. человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что большими партиями вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут поставлять в сентябре.



Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что студенты и преподаватели должны быть в масках в течение всего учебного процесса.

В Минздраве России сообщили, что массовая вакцинация от COVID-19 людей из групп риска, в том числе врачей и учителей, начнется примерно после ноября-декабря 2020 года.



По словам Анны Поповой, вторая волна коронавирусной инфекции маловероятна, если соблюдать все необходимые правила.

Из-за пандемии выручка «Аэрофлота» в апреле — июне сократилась на 85,3% — почти до 25,5 млрд рублей, а чистый убыток составил 35,8 млрд рублей против 6,9 млрд рублей прибыли годом ранее.

Фото Максима Платонова

В России стартовал второй этап исследования оценки уровня популяционного иммунитета к коронавирусу среди населения. По итогам первого этапа в 11 регионах его уровень составил более 20%.

В случае ухудшения из-за COVID-19 эпидобстановки в регионе российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению.



Вылечившийся от коронавируса министр энергетики России Александр Новак вышел на работу.



С учетом ситуации с коронавирусом к концу 2020 года численность населения в России может сократиться на 158 тыс. человек.

Ситуация с COVID-19 не повлияет на график каникул российских школьников.

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала «дебилами» тех, кто не понимает важности жестких «коронавирусных» мер.

Мэр Краснодара Евгений Первышов заразился коронавирусом.

Рецепт катастрофы

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 25 488 239 человек, 850 596 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 031 013). На второй строчке — Бразилия (3 908 272), на третьей — Индия (3 691 166). Россия на четвертом месте (992 402), на пятом — Перу (647 166).



Больше всего смертей зафиксировано в США (183 598). За ними следуют Бразилия (121 381), Индия (65 288), Мексика (64 414) и Великобритания (41 589).

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что бесконтрольное снятие государствами «коронавирусных» ограничений приведет к катастрофе.

На фоне пандемии коронавируса Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит тендер на 250 млн долларов для коммуникационных агентств, чтобы «победить отчаяние и внушить надежду.

В ВОЗ назвали стратегию Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с пандемией образцом для других стран.

Из-за ситуации с коронавирусом 90% всех государства мира испытали сбои в работе медицинских служб. В большой степени это отразилось на работе по плановой иммунизации населения.

В ВОЗ полностью поддерживают усилия стран по открытию экономик и сообществ.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что за последний месяц уровень заболеваемости коронавирусом в стране сократился на 38%.

В ВОЗ назвали стандарт вакцины от COVID-19: она должна быть эффективной как минимум в 50% случаев. Вакцины с эффективностью 30% и менее нежелательны для регистрации.

Татьяна Демина