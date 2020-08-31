В Казани травматологический центр РКБ возобновил работу в плановом режиме

В Казани травматологический центр РКБ прекратил работу как временный инфекционный госпиталь. Об этом сегодня сообщил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

Он заявил, что с сегодняшнего дня травмцентр начал принимать плановых больных: «Они вошли в плановую работу оказания помощи пациентам с патологией костно-мышечной системы».

Жаворонков также сообщил, что в казанской больнице №16 заканчивают выписивать пациентов с коронавирусом.

Ранее замминистра здравоохранения Татарстана сообщил, что из травмцентра выписали последних «ковидных» пациентов и начали дезинфекцию помещения.

