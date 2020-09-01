«Пандемия — пандемией, а 1 сентября остается праздником!»

Продавцы цветов сократили объемы закупок на 30%, но народные традиции не подвели

Фото: Ринат Назметдинов

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнедеятельность цветочной индустрии. Пережив дефицит товара и банкротства зарубежных поставщиков, сейчас рынок стабилизировался. Однако перспектива отмены школьных линеек заставила торговцев сократить объемы поставок на 30%. Но в Казани нехватки живого товара не наблюдается, дефицит сохранился лишь по некоторым позициям. Накануне Дня знаний самый «ходовой» букет уходил за 500 рублей, что на 100 рублей дороже, чем годом ранее. Зато самые бюджетные варианты стали еще доступнее — нижняя граница цен на них упала с 300 до 200 рублей.

Один букет от всего класса

У цветочных павильонов на Московском рынке накануне праздничных линеек по случаю 1 сентября было немноголюдно, по крайней мере в полдень. Продавцам даже приходилось зазывать прохожих к своим рядам. Впрочем, сказать, что торговля не шла, было бы погрешить против истины. Люди подходили, быстро выбирали цветы, даже не заходя в сами павильоны, где был выставлен более дорогой ассортимент.

— Сейчас покупают те, кто не на работе, бабушки-дедушки. Ждем еще наплыва под вечер, когда люди домой пойдут. Для первоклассников в основном берут бюджетные букеты — по 500—600 рублей. А те, кто идут в старшие классы, берут редко, — поделилась с «Реальным временем» продавец Наталья Наумова.

Предприниматель рассказала, что сейчас у школьников постарше принято скидываться на один большой букет от всего класса. Его заказывают заранее, и стоит он от 1,5 тыс. рублей и выше.

Люди подходили, быстро выбирали цветы, даже не заходя в сами павильоны, где был выставлен более дорогой ассортимент

— Еще не вечер, ждем. Все равно дети в школу пойдут с цветами. Это же традиция. И учителям приятно получать цветы. Пандемия — пандемией, а 1 сентября остается праздником. Его никто не отнимет, — говорит хозяйка цветочного салона Халима Исмаилова, которая уже 25 лет работает с цветами.

Самый бюджетный вариант — букет из хризантем с оформлением и в упаковке — продается за 200 рублей. «Букет первоклассника», куда могут входить розы, хризантемы, астры или герберы, стартует от 500 рублей.

У бабушек, стоящих неподалеку, цены еще демократичнее: астры в целлофане — 100 рублей, крупные гладиолусы — 300.

— Цена по сравнению с прошлым годом осталась прежней. У народа денег нет, сами понимаете, сказалась пандемия. Берут в основном бюджетный вариант — за 500 рублей. Но можно собрать букет на любую сумму, — отмечает Исмаилова.

Небольшой рост ценника отмечает владелец компании «Ботаника» Ильдар Тимербаев.

— Цены изменились не критично. На праздники закупочные цены всегда повышаются, этот год — не исключение, но рост небольшой — максимум 10%, — отметил он.

В прошлом году средний чек на букет достигал 300—400 рублей. Получается, что нижняя граница цены опустилась, а верхняя немного подросла. Это, наверное, и позволяет говорить о сохранении средней стоимости.

Ярко-красная Софи Лорен

В этом году на рынке появился новый сорт роз — Софи Лорен. У него ярко-красный большой бутон необычной формы. Один такой цветок стоит 200 рублей. Но не у всех он вызывает понимание. «Вон она как раскрылась, скоро облетит», — недоверчиво говорит покупательница.

Впрочем, Софи Лорен — это не самый дорогой цветок. Еще дороже — от 250 рублей в зависимости от сезона — стоит ранункулюс. Это растение семейства лютиковых, его используют как для составления однородного букета, так и в сочетании с другими цветами. Посмотреть на экзота вживую не удалось — его привозят исключительно под заказ.

Неопределенность с тем, откроют ли к новому учебному году школы и не перейдут ли они опять на дистант, заставила и оптовиков, и розничных торговцев сократить объемы заказов

Сокращение закупок и дефицит

Неопределенность с тем, откроют ли к новому учебному году школы и не перейдут ли они опять на дистант, заставила и оптовиков, и розничных торговцев сократить объемы заказов.

Директор оптово-розничной компании «Цветочный рай» Ринат Алеев рассказал, что, хотя к праздникам объемы поставок традиционно увеличиваются, в этом году все произошло наоборот.

— К 1 сентября заказали процентов на 30 меньше цветов, чем в прошлом году, потому что был прогноз, что школьных линеек не будет. В последний момент сказали, что праздник все-таки состоится. Но было уже поздно — заказы формируются за 1,5—2 недели: цветок едет из Эквадора в Голландию где-то полторы недели. Мы рисковать не стали, потому что основная масса клиентов больших заказов не делала.

Подтвердила сокращение объемов закупок Халима Исмаилова и владелец компании «Ботаника» Ильдар Тимербаев. Последний рассказал, что локдаун самым губительным образом сказался на цветочном рынке, когда многие зарубежные поставщики не выдержали массовой самоизоляции и обанкротились.

Участники рынка отмечают сокращение спроса на цветы, но тем не менее он есть

— В пик пандемии цены взлетели, потому что был дефицит. Сейчас рынок по импорту стабилизировался — и в рознице, и в опте, — рассказал Алеев.

Тимербаев отметил, что поскольку объем рынка не уменьшился, то по некоторым позициям дефицит ощущается до сих пор. Например, в продаже недостаточно кустовых роз, что тут же сказывается на цене. В сети «Донна Роза» цена на этот цветок в 2019 году составляла 170 рублей, в этом году выросла до 200, а сейчас он продается за 250 рублей.

Спрос сократился

Участники рынка отмечают сокращение спроса на цветы, но тем не менее он есть. Особенно это касается давно работающих компаний, имеющих постоянный круг клиентов.

— Думали, что особого спроса в связи с карантином не будет, но люди, пока сидели дома, соскучились по учителям, цветам. Спрос есть. Мы ожидали, что он будет меньше. У нас не очень характерный салон, потому что у нас свое производство в Казани, и мы не зависим от поставщиков. У нас свои цены, и они не менялись по сравнению с прошлым годом. Дороже стали цветы из Эквадора, Голландии, Кении, но мы их не закупаем. Самый ходовой букет на 1 сентября — за 500 рублей. Это достаточно большой букет, в который могут входить розы, герберы, хризантемы, гладиолусы, георгины и разная зелень, — рассказала основательница казанской цветочной сети «Аврора» Аврора Тарасова.

Цены на цветы к 1 сентября 2020 года

Название сети

Донна Роза Аврора 4 сезона

салон цветов и салютов



31.08.2020 2020 2019 2018 2017 2016 31.08.2020 2020 2019 2018 2017 2016 31.08.2020 количество филиалов (по данным 2ГИС)

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