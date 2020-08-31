Минздрав России: первые большие поставки вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что большими партиями вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут поставлять в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

«В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это [вакцинация] будет абсолютно добровольно. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», — заявил Мурашко.

Он также добавил, что максимальные объемы поставки вакцины планируются на ноябрь — декабрь.

Министр сообщил, что на данный момент для участия в третьем, пострегистрационном этапе испытаний вакцины «Спутник V» набрано 2,5 тыс. добровольцев из планируемых 40 тыс: «Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются».

Ранее вице-премьер РТ и глава республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса Лейла Фазлеева заявила, что в республике готовятся к вакцинации от COVID-19, но ждут третьего этапа тестирования вакцины и рекомендаций российского Минздрава.

