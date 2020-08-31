Новости общества

14:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению при ухудшении эпидобстановки

12:57, 31.08.2020
Российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению при ухудшении эпидобстановки
Фото: realnoevremya.ru

В случае ухудшения эпидобстановки в регионе из-за коронавируса российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению. Соответствующее распоряжение подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«При ухудшении эпидемиологической обстановки принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — цитирует «РИА Новости» документ.

Ранее в Минобрнауки России заявили, что в большинстве вузов страны занятия начнутся 1 сентября в очном формате.

ОбществоОбразование
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем