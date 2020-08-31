Российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению при ухудшении эпидобстановки
В случае ухудшения эпидобстановки в регионе из-за коронавируса российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению. Соответствующее распоряжение подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
«При ухудшении эпидемиологической обстановки принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — цитирует «РИА Новости» документ.
Ранее в Минобрнауки России заявили, что в большинстве вузов страны занятия начнутся 1 сентября в очном формате.
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