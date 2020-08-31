Профессор КГМУ рассказал о положительном влиянии вакцины от гриппа при COVID-19

Прививка от гриппа может положительно сказаться на больном коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев вакцинироваться можно и больным COVID-19, и переболевшим, считает заведующий кафедрой детских инфекционных болезней КГМУ, профессор Владимир Анохин.

«Проводились небольшие, короткие исследования за рубежом по влиянию вакцинации против гриппа на коронавирус, результаты положительные, но они проводились на совсем небольшой группе. Ну можно предположить, что может быть положительное влияние», — ответил эксперт на вопрос о возможности прививать тех, кто недавно переболел COVID-19.

Детскую вакцину от гриппа начнут развозить в медучреждения и школы уже сегодня, рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Он уточнил, что колоть ее начнут через неделю, когда соберут согласие родителей.

