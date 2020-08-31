Итоги Дня республики: «Как пойдет уровень заболеваемости, увидим через неделю»

Фото: Максим Платонов

Коронавирус поднимает голову?

В последние дни на графике количества заболевших COVID-19 в России наметилась неприятная динамика: с 26 августа число ежедневно выявленных заразившихся растет. Если к 25 августа ежедневно выявлялось по 4 676 заболевших (в начале месяца показатель составлял 5 427 человек, это количество постепенно снижалось к указанной отметке), то к 31 августа показатель «подрос» примерно на 300 человек в день — до 4 993 ежедневно выявленных заболевших.

В Татарстане ситуация остается стабильной на протяжении уже более месяца: ежедневно выявляется примерно 28—30 случаев, недельный прирост заболевших держится на уровне 0,5%. По уровню заболеваемости COVID-19 республика держится на 82-м месте среди регионов России.

«Отпразднует» ли COVID-19 День республики?

Вместе с тем у многих участников празднования Дня города и Дня республики в Казани вызвала вопросы эпидемологическая безопасность события. Отметим, что на мероприятие официально не распространялись ограничения, связанные с числом участников массовых мероприятий (не более 100 человек на свежем воздухе и 50 в помещениях), так как организаторами выступали правительство и органы местной власти. Среди действующих ограничений — один человек на 4 кв. метра и масочный режим для участников и организаторов. Соблюдение социальной дистанции оставалось на уровне рекомендаций.

Однако нарушалась социальная дистанция скорее за пределами организованных мероприятий. Так, например, выглядела очередь за бесплатным супом на Казанском ипподроме:

А так — в прокат катамаранов на озере Кабан:

А это — за мороженым у «Чаши»:

А так выглядел праздничный концерт у той же «Чаши»:

Но наиболее сильное столпотворение возникло в парке «Кырлай», где после 21.00 выступал популярный башкирский певец Элвин Грей. У сцены, можно сказать, шла давка.

У многих наблюдавших эту ситуацию возникали опасения: подобная очередь выглядит идеальным рассадником коронавируса. Кроме того, мало у кого на фото можно увидеть средства защиты органов дыхания.

Сегодня вопрос эпидемиологической безопасности во время праздника поднимался на пресс-конференции с участием замглавы регионального Управления Роспотребнадзора Любови Авдониной.



Фото tatar-inform.ru

— Я думаю, что [День республики] прошел в целом неплохо, у нас отрицательных, негативных моментов не было, жалобы от населения не поступали. В части дистанции не везде соблюдалось, потому что не везде возможно было соблюсти. Там, где люди были нацелены на то, чтобы провести праздник безопасности, все меры соблюдались. Результат мы будем видеть через неделю, посмотрим, как пойдет уровень заболеваемости, но я надеюсь, что все будет хорошо, — заявила Авдонина.

Александр Артемьев