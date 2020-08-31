Иммунитет к коронавирусу в регионах России имеют 20% исследуемых

Роспотребнадзор объявил о старте второго этапа исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к коронавирусу среди населения россиян.

По итогам первого этапа исследований в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1—6 лет) и раннего школьного (7—13 лет) возраста. «Показатели для этих возрастных групп в 1,3—2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах», — говорится в сообщении.



Ранее в Роспотребнадзоре назвали регионы, в которых уже можно говорить о формировании коллективного иммунитета к COVID-19. В Татарстане иммунитет к вирусу есть уже у 20% жителей.