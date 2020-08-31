Убыток «Аэрофлота» за полгода составил 58,3 млрд рублей

«Аэрофлот» отчитался за первые шесть месяцев 2020 года по МСФО: выручка компании сократилась на 52% год к году — до 149,35 млрд рублей. Чистый убыток составил почти 58,3 млрд рублей.

В апреле — июне выручка «Аэрофлота» сократилась на 85,3% — почти до 25,5 млрд рублей, а чистый убыток — 35,8 млрд рублей против 6,9 млрд рублей прибыли годом ранее.

Во втором квартале этого года, в частности в апреле и мае, большая часть флота группы «Аэрофлот» простаивала на фоне ограничений из-за коронавируса, а воздушные суда, которые поднимались в небо, значительно снизили суточный налет, отмечает заместитель гендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин.

Во втором квартале снижение пассажиропотока составило 88,8%. Наибольшее снижение пришлось на апрель. В этот период «Аэрофлот» перевез лишь 229 тыс. пассажиров при норме в 4—5 миллионов.

Ранее авиакомпания сообщила о продлении до 31 августа отмены рейсов в зарубежные города.