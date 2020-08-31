Министр энергетики РФ Новак вышел на работу, вылечившись от коронавируса

Министр энергетики России Александр Новак переболел коронавирусом. Он уже приступил к своим обязанностям.

Чиновник вернулся в рабочий кабинет после того, как три теста на COVID-19 дали отрицательный результат, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минэнерго.

Напомним, 18 августа стало известно о заражении министра коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.